DeepSeek R2: Potenza ed Economie rispetto a ChatGPT

L’innovazione nell’intelligenza artificiale prosegue incessantemente, con il prossimo lancio del DeepSeek R2, un modello che promette di rivoluzionare il settore e competere con OpenAI e ChatGPT. Le informazioni sul rilascio sono ancora incerte, ma le prime notizie indicano un potenziale salto generazionale grazie a miglioramenti significativi nelle prestazioni ed efficienza, con un abbattimento dei costi per token.

DeepSeek R2 potrebbe infatti offrire costi decisamente inferiori rispetto a GPT-4, con 0,07 dollari per milione di token in input e 0,27 dollari per milione in output, il che rappresenta un abbattimento del 97% rispetto al modello di OpenAI. Inoltre, il nuovo modello avrà a disposizione 1.200 miliardi di parametri, il doppio rispetto al precedente, e utilizzerà l’82% dei chip Huawei Ascend 910B, riducendo così la dipendenza da aziende occidentali come NVIDIA, un aspetto con implicazioni geopolitiche significative.

Le tempistiche di lancio rimangono da confermare, ma si prevede che il DeepSeek R2 possa debuttare in poche settimane. Questo sviluppo potrebbe segnalare una rivoluzione per il settore AI, ponendo nuove sfide per le aziende occidentali, malgrado i progressi con modelli come Gemini. Inoltre, sarà fondamentale monitorare le questioni relative alla privacy in Italia, sorte con il modello precedente. Su quest’argomento, si attendono dettagli più precisi nei prossimi giorni.