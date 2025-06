DeepSeek: nei guai per legami con l’intelligence cinese

In un contesto di crescente tensione tra Stati Uniti e Cina, una nuova controversia emerge attorno alla startup tecnologica cinese DeepSeek. Secondo un funzionario statunitense, l’azienda sarebbe coinvolta in operazioni militari e di intelligence per conto del governo cinese, eludendo le normative statunitensi attraverso società fittizie nel Sud-est asiatico.

Le preoccupazioni si concentrano sul fatto che DeepSeek starebbe condividendo dati degli utenti con le autorità di sorveglianza di Pechino, in violazione delle normative sulla privacy. Sebbene la Cina richieda alle aziende di fornire informazioni al governo su richiesta, il timore è che la startup stia violando questo protocollo. Inoltre, DeepSeek è segnalata per aver ottenuto chip avanzati della statunitense Nvidia, noi soggetti a restrizioni all’esportazione, suscitando il sospetto che l’azienda stia utilizzando escamotage per aggirare i controlli. L’azienda risulta menzionata nei registri degli appalti dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese e secondo fonti, possiede un numero inferiore rispetto a quanto dichiarato di chip H100, un tipo di semiconduttore di alto livello. La Malasia ha avviato un’inchiesta sulla possibile violazione di leggi nazionali da parte di un’azienda cinese, evidenziando l’attenzione internazionale sui rischi connessi all’uso di tecnologie avanzate in contesti militari.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.agcnews.eu