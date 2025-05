DeepSeek: Microsoft impone il divieto di utilizzo interno per la sicurezza dei dati

Durante un recente intervento al Senato degli Stati Uniti, il vicepresidente di Microsoft, Brad Smith, ha annunciato il divieto dell’uso di DeepSeek da parte dei dipendenti, motivato da preoccupazioni sulla sicurezza dei dati. Il blocco si estende alla distribuzione dell’app attraverso gli store Microsoft, sia per desktop che per dispositivi mobili. Secondo Smith, il problema principale è che i dati degli utenti sono conservati su server in Cina, il che li sottopone alle leggi locali che possono obbligare le aziende a collaborare con le agenzie di intelligence.

Inoltre, Microsoft teme una possibile manipolazione dei contenuti generati dal chatbot, condizionati dalla propaganda del Partito Comunista Cinese. DeepSeek, infatti, censura argomenti sensibili, una pratica che contrasta con i valori di neutralità e trasparenza di Microsoft. Nonostante ciò, Microsoft permette l’uso del modello open source DeepSeek R1 sul suo servizio cloud Azure, affermando che esso può essere utilizzato senza inviare dati in Cina.

Va notato che DeepSeek è anche un concorrente diretto di Copilot, e il divieto potrebbe avere implicazioni strategiche nel contesto della competizione tra grandi aziende tecnologiche nell’ambito dell’intelligenza artificiale generativa. Microsoft tende a adottare un approccio conservativo nei confronti delle app concorrenti: alcune, come Perplexity, sono disponibili, mentre altre, come Google Gemini, non sono accessibili attraverso i loro store. Di conseguenza, Microsoft desidera mantenere queste tecnologie lontane dai suoi utenti per motivi di sicurezza e competitività.

Fonte: tecnologia.libero.it