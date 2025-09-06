DeepSeek e le nuove regole per l’AI in Cina: trasparenza obbligatoria

DeepSeek, una rinomata azienda cinese nel campo dell’intelligenza artificiale, ha annunciato l’introduzione di nuove regole che richiedono l’identificazione di tutti i contenuti generati dall’AI sulla propria piattaforma tramite watermark. L’obiettivo è incrementare la trasparenza e prevenire abusi, rispettando le normative del governo cinese.

Ogni contenuto creato dai sistemi di DeepSeek deve avere indicatori chiari della sua natura artificiale. Questi marker sono di due tipi: visibili e nascosti. I marker visibili possono includere testi come “AI-generated”, annunci audio o grafiche nel contenuto. I marker nascosti, invece, sono inseriti nei dati tecnici e comprendono informazioni sul tipo di contenuto, l’azienda produttrice e un ID univoco.

DeepSeek ha vietato qualsiasi tentativo di modificare, rimuovere o falsificare queste etichette, punendo anche l’uso di strumenti che potrebbero alterarle. Le violazioni delle regole possono comportare conseguenze legali.

In aggiunta all’introduzione delle etichette, DeepSeek ha pubblicato una guida tecnica dettagliata che spiega il funzionamento dei propri sistemi, l’addestramento dei modelli e la creazione dei contenuti. L’azienda mira a consentire agli utenti di comprendere meglio la tecnologia e utilizzarla responsabilmente, assicurandosi che l’origine dei contenuti sia sempre chiara.

Parallelamente, DeepSeek ha lanciato la versione V3.1, che offre un contesto da 128K token e 685 miliardi di parametri, in grado di gestire sia compiti di ragionamento che attività generali. Le nuove GPU Nvidia GB300 promettono prestazioni fino a sei volte superiori rispetto alle H100 sul modello DeepSeek R1, garantendo maggiore efficienza e scalabilità per le applicazioni di intelligenza artificiale in ambito enterprise.