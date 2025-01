DeepSeek è affidabile? L’indagine del Garante della Privacy

L’intelligenza artificiale (IA) sta avendo un impatto significativo nella vita quotidiana, ma solleva preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei dati personali. In particolare, il modello di IA DeepSeek, sviluppato in Cina, ha attirato l’attenzione del Garante per la protezione dei dati personali italiano, che ha avviato un’indagine. Il Garante ha richiesto informazioni alle società che gestiscono DeepSeek riguardo ai dati personali raccolti, all’ubicazione dei server e alle modalità di trattamento dei dati. Inoltre, sono state sollevate obiezioni da parte delle associazioni dei consumatori, come Altroconsumo ed Euroconsumers, che segnalano potenziali violazioni del GDPR, in quanto i dati potrebbero essere archiviati in Cina senza adeguate misure di protezione.

DeepSeek, fondata nel 2023, punta a sviluppare un’intelligenza artificiale generale in modo efficiente, utilizzando tecnologie come la Multi-head Latent Attention (MLA) e architetture Mixture-of-Experts (MoE) per ridurre i costi di addestramento. Il modello DeepSeek-R1 ha un costo stimato di 15 milioni di dollari, molto inferiore rispetto ai concorrenti. Risultati recenti mostrano che DeepSeek V3 competerebbe con modelli come GPT-4 di OpenAI.

Tuttavia, il modello ha anche suscitato preoccupazioni etiche. DeepSeek rifiuta di affrontare argomenti sensibili per il governo cinese, come eventi storici controversi, limitando la libertà di espressione. L’allineamento dei modelli di IA con i valori statali può trasformarli in strumenti di controllo ideologico. Nonostante ciò, DeepSeek è disponibile come open source, consentendo di utilizzarlo gratuitamente, anche se la qualità delle risposte in italiano è inferiore rispetto ad altre lingue.