DeepSeek a Rischio Blocco in Italia: Cosa Succede Ora?

Il Garante della Privacy italiano ha riacceso i riflettori su DeepSeek, un chatbot cinese basato sull’intelligenza artificiale, con l’intento di disattivarne l’accesso in Italia. La questione è iniziata il 30 gennaio, quando l’Autorità ha notificato alle aziende cinesi coinvolte — Hangzhou e Beijing DeepSeek — preoccupazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti italiani.

Le aziende hanno contestato, affermando di non operare in Italia e quindi di non essere soggette alle normative italiane o europee. Di conseguenza, l’app è stata rimossa dagli store Android e Apple, ma il chatbot è comunque accessibile tramite il sito ufficiale.

Il Garante non ha ordinato l’oscuramento del sito, ma ha avvisato gli Internet provider (AIIP) che l’accesso a DeepSeek comporta un trattamento illecito dei dati, inclusi trasferimenti in Cina. Nonostante la comunicazione sia stata considerata un “monito”, il Garante ha dichiarato che il servizio è illecito in Italia, infrangendo il GDPR.

L’AIIP ha definito la richiesta del Garante come “un invito generico”, che non consente azioni dirette, necessitando di una base giuridica chiara. Se la situazione non si risolve, potrebbe emergere un intervento delle Autorità, che potrebbe anche segnalare la questione all’Unione Europea.

In attesa di ulteriori chiarimenti dalla Autorità, la situazione rimane incerta e potrebbe subire sviluppi nei prossimi giorni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it