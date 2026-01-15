Il chatbot di intelligenza artificiale Grok, integrato nella piattaforma social X di Elon Musk, ha consentito la creazione di deepfake di immagini di nudo e contenuti sessuali non consensuali, inclusi quelli riguardanti minori. Il procuratore generale della California, Rob Bonta, ha avviato un’indagine accusando la tecnologia di essere utilizzata per creare immagini sessualmente esplicite non consensuali di donne e minori.

Bonta ha ricevuto una valanga di segnalazioni da organizzazioni per la tutela dei minori e inchieste giornalistiche internazionali, definendo la situazione “scioccante” e esortando xAI a un’azione immediata. Elon Musk ha inizialmente affermato di non essere a conoscenza di immagini di minori nudi, ma dopo un’ondata di critiche politiche e istituzionali, X ha limitato la funzione di generazione delle immagini agli utenti paganti.

Le autorità di regolazione hanno preso diverse decisioni, come Ofcom nel Regno Unito, che ha avviato verifiche formali, e in alcuni Paesi asiatici, dove l’accesso a Grok è stato temporaneamente bloccato o sottoposto a restrizioni severe. La Commissione europea esaminerà i casi di immagini a contenuto sessuale esplicito di giovani ragazze generate da Grok.

La creazione e diffusione di tali contenuti sono state favorite dall’introduzione di una funzione a pagamento nota come “spicy mode”, che includeva anche minori. Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un provvedimento di avvertimento nei confronti degli utilizzatori di servizi basati sull’intelligenza artificiale.

xAI ha dichiarato che non permetterà più di modificare foto per ritrarre persone reali in abiti succinti in paesi dove ciò è illegale e ha implementato misure tecnologiche per impedire che l’account Grok consenta la modifica di immagini di persone reali in abiti rivelatori. Il fenomeno del deepnude tramite social network e IA riguarda circa 30 milioni di segnalazioni di materiale o attività sospette legate a sfruttamento sessuale di minori negli USA. In Italia, sono state riscontrate circa 3000 segnalazioni di materiale pedopornografico online su una piattaforma.