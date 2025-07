Deepfake e IA: la nuova frontiera della privacy online

Negli ultimi anni, la crescita dell’intelligenza artificiale generativa ha portato alla creazione di contenuti video estremamente realistici. Anche se questo sviluppo tecnologico offre opportunità creative, ha sollevato preoccupazioni significative riguardo alla privacy e alla sicurezza delle immagini personali.

Esempi di questi contenuti includono video di personaggi pubblici come Joe Biden e Donald Trump in situazioni improbabili, ma anche filmati fraudolenti che promettono facili guadagni. I DeepFake, che combinano algoritmi sofisticati di deep learning con dati visivi di persone ignare, sono purtroppo utilizzati per generare materiale ingannevole o illegale, come video falsificati a contenuto sensibile.

Per contrastare questa crescente minaccia, la Danimarca è diventata il primo Paese europeo a introdurre una registrazione ufficiale per il Copyright delle caratteristiche somatiche dei cittadini. Questo provvedimento, previsto per entrare in vigore nel 2025, permetterà ai danesi di registrare specifiche del proprio aspetto fisico come se fossero un marchio. I cittadini potranno richiedere la rimozione di contenuti creati senza consenso e, in caso di violazioni, le piattaforme online potrebbero affrontare sanzioni.

Il Ministro della Cultura danese, Jakob Engel-Schmidt, ha presentato questa iniziativa al Parlamento, dichiarando l’intento di proteggere il diritto di ogni individuo di mantenere la propria immagine e identità intatta nell’era dell’IA generativa. Questo intervento si prefigge di offrire una risposta concreta a un problema che si è rapidamente evoluto nella nostra società interconnessa.