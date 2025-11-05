19.4 C
Deep Purple in Concerto: Hard Rock a Este Festival 2023

Este Music Festival annuncia un grande evento: il 17 luglio, alle 21.30, saliranno sul palco i leggendari Deep Purple. Dopo l’annuncio del concerto dei Savatage, previsto per il 28 luglio, il festival, organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Este e patrocinato dalla Provincia di Padova, si conferma un’importante manifestazione musicale, presentando artisti di fama mondiale e icone della musica italiana come Claudio Baglioni, atteso il 5 luglio.

I Deep Purple, guidati dalla potente voce di Ian Gillan, sono considerati tra i pionieri dell’heavy metal e una delle band più influenti del hard rock. La loro carriera, iniziata nel 1968 con l’album “Shades of Deep Purple” e il singolo “Hush”, continua a impressionare. Dopo l’uscita di Steve Morse nel 2022, Simon McBride si è unito al gruppo, portando una nuova energia creativa accanto a leggende come Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice e Don Airey. Con solo due concerti in Italia, i Deep Purple sono pronti a riaccendere la passione del pubblico per il genere.

Le prevendite dei biglietti inizieranno il 6 novembre, con vari prezzi a seconda del tipo di posto, da 60 a 120 euro. È disponibile anche un pacchetto VIP, al costo di 188 euro, che include vantaggi esclusivi come ingressi prioritari e drink di benvenuto.

Informazioni dettagliate e acquisti sono disponibili sui siti Ticketone e Vivaticket, oltre al sito ufficiale del festival.

