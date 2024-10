DEEJAY TIME: Ritorno al Forum di Assago il 28 febbraio 2025 [Info e Biglietti]

Il Deejay Time annuncia un grande ritorno: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso si esibiranno con “DEEJAY TIME AGAIN” il 28 febbraio 2025 all’Unipol Forum di Milano. La notizia è stata anticipata da video sui social che mostrano cassette audio, simbolo dell’identità del Deejay Time, collocate in vari luoghi iconici di Milano, come la Stazione Centrale e Piazza Affari. L’ultimo video rivela l’insegna “DEEJAY TIME AGAIN” sopra la metropolitana di Assago Forum, confermando ufficialmente l’evento.

Le cassette, che evocano l’autenticità della musica condivisa dei tempi passati, ricordano anche il fenomeno degli “Amici della cassettina”, una community che ha anticipato l’era dei social media e delle playlist moderne. Questo ritorno rappresenta non solo una riscoperta delle radici della musica dance degli anni ’90, ma anche un’innovazione che guarda al futuro con le hit più note del panorama musicale, sia italiano che internazionale.

DEEJAY TIME AGAIN promette di essere uno show unico e rinnovato, capace di trasportare il pubblico in un viaggio nostalgico attraverso gli anni ’90, periodo di grande esplosione della musica elettronica. I protagonisti, Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, sono considerati pionieri della musica dance e hanno avuto un impatto significativo sulla cultura pop italiana, attirando ancora oggi fan di tre generazioni.

Per gli interessati, i biglietti saranno resi disponibili online a partire dalle ore 14:00 di martedì 8 ottobre 2024 sui siti www.vivoconcerti.com e www.friendsandpartners.it. È un’occasione imperdibile per rivivere un’epoca musicale leggendaria e celebrare l’eredità duratura del Deejay Time.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile seguire il Deejay Time sui social, in particolare su Instagram all’indirizzo https://www.instagram.com/deejaytimeofficial/. L’evento si preannuncia come un grande happening che riunirà fan e appassionati, celebrando l’essenza della musica che unisce e fa ballare.