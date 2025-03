DEEJAY TIME AGAIN: Nuove Date del Tour Estivo [Informazioni e Biglietti]

Il Deejay Time torna in scena con sei nuove date estive, riportando in pista l’energia di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il tour inizierà il 13 giugno da San Damiano d’Asti al Collisioni Barbera Incontra, seguirà il 14 giugno a Tirana in Albania per l’Eagle Festival. Gli appuntamenti proseguiranno con Legnano l’11 luglio al Rugby Sound Festival, Follonica l’11 agosto alle Follonica Summer Nights, Majano il 14 agosto al Festival di Majano, e infine Catania il 6 settembre al Wave Summer Music. Questo evento è un’opportunità imperdibile per gli appassionati della musica dance, con la possibilità di rivivere le hit degli anni ’90 in un’atmosfera che unisce passato e presente, grazie alla carica dei quattro pionieri del genere. I biglietti possono essere acquistati attraverso i canali ufficiali, e ulteriori informazioni sono disponibili sul profilo Instagram del Deejay Time.