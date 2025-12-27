Deejay contro Deejay a Milano

Prende il via venerdì 16 gennaio 2026 alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore “Deejay contro Deejay”, il nuovo game show live ideato da Francesco Lancia e Chiara Galeazzi. Lo spettacolo, che prevede appuntamenti anche il 30 gennaio, 13 febbraio, 6 e 20 marzo, porta sul palco alcune delle voci più amate dell’emittente insieme a ospiti speciali, coinvolgendoli in quiz, prove pratiche e giochi di abilità e intuito, tra format classici e creazioni inedite pensate appositamente per il live.

La serata inaugurale vedrà sfidarsi Nicola Savino ed Emanuela Suma contro Fabio Caressa e Benedetta Parodi. A decretare i vincitori una giuria composta da Chiara Galeazzi e da due spettatori scelti tra il pubblico. Dopo quattro eliminatorie, la coppia con il punteggio più alto accederà alla finale del 20 marzo, dove affronterà una coppia “d’onore”.

Il pubblico sarà parte attiva dello show, chiamato a partecipare ad alcune prove e a influenzare l’andamento delle manche, rendendo ogni serata unica e imprevedibile. A completare l’esperienza, musica dal vivo con dj set e contenuti multimediali proiettati su ledwall, per un racconto immersivo nel mondo di Radio Deejay.

“Deejay contro Deejay” rientra nel programma di “Fuori Massena”, progetto che anima la Fabbrica del Vapore con eventi firmati Radio Deejay, Radio Capital, Radio m2o e OnePodcast, all’interno di Vapore d’Inverno, il cartellone culturale promosso dal Comune di Milano. Un’iniziativa che conferma la radio come esperienza da vivere dal vivo, tra intrattenimento, musica e interazione diretta con il pubblico.