10.4 C
Roma
sabato – 27 Dicembre 2025
Spettacolo

Deejay contro Deejay a Milano

Da stranotizie
Deejay contro Deejay a Milano

Prende il via venerdì 16 gennaio 2026 alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore “Deejay contro Deejay”, il nuovo game show live ideato da Francesco Lancia e Chiara Galeazzi. Lo spettacolo, che prevede appuntamenti anche il 30 gennaio, 13 febbraio, 6 e 20 marzo, porta sul palco alcune delle voci più amate dell’emittente insieme a ospiti speciali, coinvolgendoli in quiz, prove pratiche e giochi di abilità e intuito, tra format classici e creazioni inedite pensate appositamente per il live.

La serata inaugurale vedrà sfidarsi Nicola Savino ed Emanuela Suma contro Fabio Caressa e Benedetta Parodi. A decretare i vincitori una giuria composta da Chiara Galeazzi e da due spettatori scelti tra il pubblico. Dopo quattro eliminatorie, la coppia con il punteggio più alto accederà alla finale del 20 marzo, dove affronterà una coppia “d’onore”.

Il pubblico sarà parte attiva dello show, chiamato a partecipare ad alcune prove e a influenzare l’andamento delle manche, rendendo ogni serata unica e imprevedibile. A completare l’esperienza, musica dal vivo con dj set e contenuti multimediali proiettati su ledwall, per un racconto immersivo nel mondo di Radio Deejay.

“Deejay contro Deejay” rientra nel programma di “Fuori Massena”, progetto che anima la Fabbrica del Vapore con eventi firmati Radio Deejay, Radio Capital, Radio m2o e OnePodcast, all’interno di Vapore d’Inverno, il cartellone culturale promosso dal Comune di Milano. Un’iniziativa che conferma la radio come esperienza da vivere dal vivo, tra intrattenimento, musica e interazione diretta con il pubblico.

Articolo precedente
Tortoise post rock USA
Articolo successivo
Salute mentale bambini Stati Uniti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.