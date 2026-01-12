Dèdita il piano sanitario personalizzato in Italia

Dèdita è il piano sanitario di Previsalute assicurato da Intesa Sanpaolo Protezione, con Humanitas come Medical Partner. Questa collaborazione è nata per offrire percorsi personalizzati dedicati alla prevenzione e la cura.

La prevenzione è la chiave per una vita in salute e per ridurre i rischi di molte malattie. Dèdita unisce prevenzione e cura, ponendo la persona al centro e guidandola nelle scelte relative alla propria salute.

I principali vantaggi di Dèdita includono:

1. Prevenzione personalizzata, che si evolve sulla base della storia clinica e dei cambiamenti della persona;

2. Supporto medico, con il medico che indirizza e consiglia approfondimenti;

3. Interventi chirurgici e diagnostica, con copertura per ricoveri e interventi.

Dèdita si adatta alle esigenze specifiche di ogni età, offrendo percorsi dedicati. Il piano sanitario comprende analisi di laboratorio, screening consigliati, visite specialistiche, ricovero per interventi chirurgici ed esami diagnostici.

Il piano può essere attivato in qualsiasi momento dell’anno e inizia dal primo giorno del mese successivo all’adesione. Le visite e gli esami si svolgono all’interno degli ospedali e dei centri medici Humanitas, garantendo qualità clinica, assistenza e continuità di cura.