5.3 C
Roma
lunedì – 12 Gennaio 2026
Salute

Dèdita il piano sanitario personalizzato in Italia

Da stranotizie
Dèdita il piano sanitario personalizzato in Italia

Dèdita è il piano sanitario di Previsalute assicurato da Intesa Sanpaolo Protezione, con Humanitas come Medical Partner. Questa collaborazione è nata per offrire percorsi personalizzati dedicati alla prevenzione e la cura.

La prevenzione è la chiave per una vita in salute e per ridurre i rischi di molte malattie. Dèdita unisce prevenzione e cura, ponendo la persona al centro e guidandola nelle scelte relative alla propria salute.

I principali vantaggi di Dèdita includono:
1. Prevenzione personalizzata, che si evolve sulla base della storia clinica e dei cambiamenti della persona;
2. Supporto medico, con il medico che indirizza e consiglia approfondimenti;
3. Interventi chirurgici e diagnostica, con copertura per ricoveri e interventi.

Dèdita si adatta alle esigenze specifiche di ogni età, offrendo percorsi dedicati. Il piano sanitario comprende analisi di laboratorio, screening consigliati, visite specialistiche, ricovero per interventi chirurgici ed esami diagnostici.

Il piano può essere attivato in qualsiasi momento dell’anno e inizia dal primo giorno del mese successivo all’adesione. Le visite e gli esami si svolgono all’interno degli ospedali e dei centri medici Humanitas, garantendo qualità clinica, assistenza e continuità di cura.

Articolo precedente
Spettacoli e laboratori gratuiti per giovani a Lurago d’Erba
Articolo successivo
Tennis italiano in vetta al mondo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.