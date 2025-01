Dedicato a Te 2025: Guida ai Beneficiari e Tempistiche della Ricarica

La Carta Dedicata a te è stata confermata dal governo per il 2025, con uno stanziamento di 500 milioni di euro per sostenere famiglie e soggetti con un Isee inferiore a 15mila euro. Tuttavia, il governo non ha ancora fornito dettagli chiari riguardo agli importi e alle modalità di rinnovo o di erogazione.

Attualmente, l’unica certezza è che la Carta Dedicata a te sarà valida anche nel 2025. L’esecutivo deve emettere un decreto attuativo entro 60 giorni per definire l’applicazione della misura. Un punto cruciale da chiarire è l’importo erogato, che lo scorso anno era di 500 euro.

La Carta Dedicata a te è una carta di pagamento prepagata, rilasciata da Poste Italiane, sulla quale viene caricata una somma una tantum di 500 euro. Questo importo deve essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità nei negozi affiliati al circuito Mastercard. Inoltre, consente di ricevere uno sconto del 15% presso i negozi aderenti. Anche nel 2025, se le regole rimarranno invariate rispetto all’anno precedente, la carta sarà destinata agli utenti residenti in Italia che non ricevono altri aiuti statali, con un Isee inferiore a 15mila euro.

Si prevede che i nuclei familiari con bambini piccoli saranno prioritizzati. La Carta non è richiedibile direttamente dai cittadini; i beneficiari saranno selezionati tramite le graduatorie dell’Inps e i Comuni comunicheranno l’assegnazione del beneficio. Nel 2024, i 500 euro sono stati ricaricati sulla carta di coloro che avevano già ricevuto il contributo nel 2023. La somma dovrà essere spesa entro il 28 febbraio 2025, altrimenti si perderà l’importo residuo. Dopo aver ottenuto il beneficio, la carta, gratuita, può essere ritirata presso un ufficio postale. Nel 2024, era necessario effettuare un pagamento per attivarla entro il 16 dicembre.

I vecchi e nuovi beneficiari attendono ulteriori specifiche dal governo, che ha stanziato 500 milioni di euro nella Legge di Bilancio per il 2025. Si prevede che il decreto attuativo venga pubblicato dal ministero dell’Agricoltura.