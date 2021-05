Se le cose in amore non vanno bene, Deddy però si gode il successo professionale, visto che il suo disco di esordio è alla posizione 2 della Fimi. Il cantante di 0 Passi è in pieno tour promozionale e in questi giorni ha rilasciato diverse interviste. Ai microfoni di Webboh e Musica e Tv il finalista di Amici ha svelato quale tra gli inediti degli altri colleghi del talent avrebbe voluto cantare ed ha anche aggiunto quali pezzi lo hanno divertito di più al serale.

“Non c’è un pezzo degli altri ragazzi che invidio. Però devo ammettere che mi sarebbe piaciuto cantare Mi Manchi. Mi Manchi di Aka è un gran bel pezzo.

Una frase di un testo di Sangiovanni che avrei voluto aver scritto? Forse ‘ho trovato il coraggio di dirtelo in faccia di dirti che voglio stare una vita con te’, semplice e diretta. […] Canzoni che mi fanno divertire degli altri? Direi Loca, ma anche Malibù è un bel pezzo che mi fa divertire”.

E io che pensavo che come testo preferito avrebbe detto: “Ti regalo una bag di guccy se mi togli i dubbi se mi cuci i buchi“…



Deddy e la convivenza in arrivo con Aka7even.

“Con chi ho legato di più all’interno della scuola? Sono certo. Aka7even, anche perché ci devo andare a vivere. Andiamo a vivere insieme io e lui. Credo che andremo a vivere a Roma. Vorrei continuare a studiare con i vocal coach di Amici e loro stanno nella Capitale.

Con Aka7even abbiamo già fatto 6 mesi di convivenza e io so già come andrà a finire. Sarà uno scherzo continuo. Siamo molto amici, ridiamo e scherziamo sempre insieme. Poi magari litigheremo anche, perché abbiamo caratteri diversi, ma faremo subito pace perché ci vogliamo bene”.