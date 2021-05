In questi giorni è scoppiata una polemica intorno a Deddy e Rosa. Il cantante di Amici sta rilasciando decine di interviste e in nessuna di queste ha nominato la sua (ex?) ragazza. L’ex amico di Maria in una diretta si è limitato a dire che non sente più la Di Grazia, ma poi è stato bloccato da una sua collaboratrice.

Ieri Giuliana Galasso ha intervistato il cantante di 0 Passi per la rivista musicale Ritratti di Note. La giornalista ha parlato della polemica creata dalle fan di Deddy, alle quali ha spiegato come mai lui non parla di Rosa. Sembra infatti che ci sia una sorta di divieto di fare domande personali all’artista.

Io che aspetto una diretta o una storia di deddy e rosa insieme: #amici20 #rosa #deddy https://t.co/3GHKeq5qnY — valeria // (@ValeriaPa06) May 22, 2021

Polemica Deddy e Rosa: la spiegazione di Giuliana Galasso.

“In tanti me l’avete chiesto e risposto. Purtroppo abbiamo avuto il divieto assoluto di fare domande personali a Deddy o sulla storia d’amore con Rosa. Quindi volevo chiarire che è questo il punto. Si tratta di un divieto. Premesso che quando faccio le interviste tendo a non fare domande sulla vita persona dell’artista. Però nel caso di Deddy, è stato il protagonista di un talent che è stato anche un po’ un reality. Diciamo che ci vorrebbe un equilibrio tra i due estremismi. Nel caso di Deddy e di artisti che hanno alle spalle grandi case discografiche, si vuole che si parli solo della musica e non di altro. In questo caso abbiamo rispettato le volontà.

Per voi che avete seguito il talent è giusta e lecita la curiosità. Capisco la polemica e che volete sapere se sta andando avanti questa storia d’amore. Allora aspettiamo che parlino i protagonisti. Comprendo la vostra delusione, ma vedrete che i due protagonisti ci faranno sapere qualcosa.

Ci tengo a precisare che non so se Rosa e Deddy stanno insieme. Mi avete chiesto però perché a Sangiovanni si può chiedere di Giulia e a Deddy non di Rosa. Anche questo non lo so, rispettiamo la volontà degli altri”.

Perfettamente d’accordo con la giornalista. Deddy arriva da Amici e non da Sanremo giovani. La storia con Rosa, la casetta, le liti e i flirt della scuola hanno giocato sicuramente un ruolo importante nel suo successo. Questo non significa che l’artista o chi lo gestisce debbano soddisfare la morbosità di certe fan (non tutte ovviamente), ma una domanda personale per ogni intervista non guasterebbe.