Amici 20 è appena finito e questa edizione ha sfornato almeno 4 cantanti che hanno buone possibilità di avere un futuro discografico, oltre che una vagonata di inediti di successo. Sangiovanni, Deddy, Aka7even e Tancredi hanno già firmato dei contratti con le più famose case discografiche e i loro pezzi stanno andando benone in classifica.

La top 50 di iTunes Italy conferma il risultato della finale di Amici, anche in questo caso a dominare la classifica è Sangiovanni, medaglia d’argento per Aka7even e terzo gradino del podio (tra i ragazzi mariani) per Deddy. Nel complesso i 3 ex alunni di Amici 20 occupano 15 posizioni su 50, numeri che aumentano ulteriormente se si includono artisti delle passate edizioni. In classifica infatti ci sono anche cantanti come Alessandra Amoroso e Simonetta Spiri. Insomma, Amici per la discografia italiana è una boccata d’aria fresca.

Deddy, Aka7even, Sangiovanni e Tancredi: la top 50 in Italia.

1 Sangiovanni – malibù

2 Aka 7even – Loca

3 Sangiovanni – lady

4 Colapesce & Dimartino – Musica leggerissima

5 Aka 7even – Mi Manchi

6 Justin Wellington – Iko Iko

7 Martin Garrix – We Are the People

8 Deddy – 0 passi

9 Fred De Palma – Ti raggiungerò

10 Sangiovanni – tutta la notte

11 Deddy – La prima estate

12 Riton & Nightcrawlers – Friday

13 Bruno Mars, Anderson .Paak & Silk Sonic – Leave The Door Open

14 Deddy – Il Cielo Contromano

15 Tancredi – Las Vegas

16 Samuel & Francesca Michielin – Cinema

17 Ultimo – Buongiorno vita

18 Deddy – 0 passi (album version)

19 Coldplay – Higher Power

20 Sangiovanni – hype

21 GAIA, Sean Paul & Childsplay – Boca

22 Caparezza – La Scelta

23 Irama – La genesi del tuo colore

24 Pinguini Tattici Nucleari – Scrivile

25 Irama – Crepe

26 Madame – VOCE

27 Imagine Dragons – Follow You

28 Justin Bieber – Peaches

29 Mirko e i Tifosi Interisti – I M INTER

30 Katy Perry – Electric

31 Master KG – Jerusalema

32 Purple Disco Machine – Fireworks

33 ATB, Topic & A7S – Your Love

34 The Kolors – Cabriolet Panorama

35 Simonetta Spiri – Il viaggio dei pensieri, pt. 2

36 Gfra – Sensuality (feat. Daudia)

37 Aka 7even – Yellow

38 Sangiovanni – guccy bag

39 Alessandra Amoroso – Sorriso Grande

40 Baby K & Omar Montes – Pa Ti

41 Alvaro Soler – Magia

42 Sangiovanni – lady (versione album)

43 NikPradu – Mountain Drums

44 Colapesce, Dimartino & Cerrone – Musica leggerissima

45 Noemi – Glicine

46 PIETRO MUSMECI – The Night Is Mine

47 Sangiovanni – maledetta primavera

48 Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale – Venere e Marte

49 Joel Corry, RAYE & David Guetta – BED

50 Checco Zalone – La vacinada

PS: Quando ho letto ‘Simonetta Spiri’ la mente è volata all’indimenticata edizione di Amici 7…

Doppio platino per Sangiovanni.

🥳 “Lady” di Sangiovanni è DOPPIO disco di platino! Proud 💙 #Amici20 pic.twitter.com/ntEvUXxyTy — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 17, 2021

Disco d’oro per Deddy.

📣 “0 Passi ” di Deddy è DISCO D’ORO! Proud of you 💚 #Amici20 pic.twitter.com/1ShMIOyUMO — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 17, 2021