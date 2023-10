Deddy replica a chi dice che è sparito e finito

Tre anni fa Deddy ha partecipato alla ventesima edizione di Amici di Maria, dalla quale sono usciti anche Sangiovanni, Giulia Stabile, Tancredi e Aka7even. Rispetto ad altri colleghi, il 21enne nell’ultimo anno si è visto meno in televisione e come se non bastasse ha anche cancellato tutte le foto dal suo profilo Instagram. Qualcuno si è chiesto che fine abbia fatto il cantante di Amici e ieri lui ha risposto con una riflessione affidata ai suoi social. L’ex amico di Maria ha spiegato che sarà sempre un musicista, indipendentemente da quello che farà, così come lo era anni fa quando faceva il parrucchiere.



Deddy torna su Instagram: “Si è musicisti sempre e lo ero anche quando facevo il barbiere”.

“Credo che al ragazzino di quell’ultima foto siano successe troppe cose negli ultimi cinque anni. Quel ragazzino ha cambiato vita, abitudini, persone, modi. È cresciuto, ha imparato a rispettarsi, a stimarsi, a migliorarsi, a volte si è isolato, a volte si è circondato di persone ma si è sentito più solo che a casa. Ha capito chi vuole essere oggi. Ha imparato che che vuole essere un artista, anche da strada, non importa. Nell’ultimo anno in tanti a me, che sono quel ragazzino, solo poco più grande, hanno chiesto: “Ma adesso che fai?”, tanti altri alle spalle mi hanno detto: “Deddy? Dov’è finito? È finito.”

Pensavo fosse scontato che si è musicisti sempre, lo ero anche quando facevo il barbiere, lo sarò anche se un giorno dovessi tornare a farlo. Quello che oggi può essere finito è sempre l’inizio di un domani”.

Il post è stato commentato anche da Giulia Stabile e Luigi Strangis. La ballerina ha scritto all’amico: “Quanto sono felice di conoscerti Bambi“.