Deddy ad Amici ha avuto due flirt da quando è entrato: il primo con la cantante Arianna Gianfelici, il secondo con la ballerina Rosa Di Grazia.

Ma se Rosa è arrivata al serale, la Gianfelici nella scuola ha avuto vita breve.

Durante l’ultima puntata di Amici, che ha visto proprio lo scontro fra Deddy e la sua nuova fidanzata, Rosa Di Grazia, Arianna Gianfelici ha commentato: “Anche se ultimamente ho avuto pensieri contrastanti dal popolo, questa eliminazione sta emozionando anche me“.

Un tweet che non è piaciuto ai fan di Rosa, che hanno accusato Arianna di essere gelosa. Questa la sua risposta:

Aggiungendo poi:

“lo e Deddy diciamo che avevamo un rapporto che non si capiva, se era amicizia o qualcosa in più. Già da prima di amici. Poi appena è entrato ad amici siamo stati molto legati per un po’ di giorni, dopo un po’ però iniziavamo in alcuni momenti a non andare d’accordo fino poi a decidere di rimanere solamente buoni amici per il bene di tutti e due e per non rovinarci il percorso.

Lui si è messo con Rosa tanto tempo dopo, per questo dico che non c’è stato nessun palo da parte di nessuno dei due, anzi. Quindi il pensiero che ho espresso non era un “non mi piacciono perché sono gelosa” anzi insieme sono pure fighi e ieri sera mi hanno fatto emozionare. Perché sono stati due compagni di viaggio per me, e se sono felici io sono felice per loro.

Il mio pensiero è stato un pensiero puramente ARTISTICO. E ora potrete dire “falsa, sei gelosa” dite tutto ciò che volete, io la mia verità l’ho detta in questo messaggio e lui potrà poi confermare una volta fuori da lì. Quindi tutto qua, baci”.