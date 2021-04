Deddy e Rosa Di Grazia sono la coppia più chiacchierata dell’attuale edizione di Amici (sorry, Sangio) ed ora che lei è stata eliminata, il cantante è disperato.

Proprio ieri è scoppiato a piangere sul suo letto stringendo la felpa che gli aveva lasciato Rosa con il suo profumo (cuori insensibili, non ridete!).

“Cosa mi ha fatto [Rosa, ndr]? Guarda quanto sono innamorato” – ha dichiarato Deddy fra sé e sé – “Non so come ho fatto ad arrivare in questa situazione, ci sono dei momenti in cui me ne vorrei andare, ma resto per lei. La felpa che mi ha lasciato ha il suo profumo!” – ha poi aggiunto parlando con Aka7Even.