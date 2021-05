Dopo la finale di Amici 2021, Deddy è pronto a partire per il suo primo instore tour: scopriamo insieme il calendario completo con tutte le date.

Uno dei risultati più importanti di Amici di Maria De Filippi 2021 è stato il clamoroso successo di alcuni dei suoi cantanti, grazie a una serie di hit diventate virali su Spotify. Tra questi anche il finalista Deddy. Subito dopo la finale del talent di Canale 5, l’artista partirà per un importantissimo instore tour, il suo primo giro d’Italia dedicato ai firmacopie, per presentare l’album Il cielo contromano. Questo il calendario con tutte le date.

Instore tour 2021 Deddy: le date

Il primo appuntamento del giovane cantante è quello del 17 maggio in piazza Duomo a Milano, alle ore 15. Stesso orario il giorno dopo a Torino, nel negozio Mondadori in via Monte di Pietà. E poi ancora alle 15 il 19 maggio a Roma, nella Mondadori di via Appia.

L’ultimo degli incontri finora in calendario per i firmacopie del cantautore è quello del 21 maggio a Bologna, ore 15, nella Mondadori di via D’Azeglio. Tutti e quattro gli eventi saranno svolti nella massima sicurezza, nel rispetto delle regole vigenti in materia di Covid 19.

Deddy presenta Il cielo contromano

Gli instore saranno finalizzati alla promozione dell’album Il cielo contromano, il primo Ep d’inediti uscito per Warner Music il 14 maggio, dopo il successo ottenuto dall’omonimo singolo su Spotify con oltre 12 milioni di stream. Questa la tracklist dell’album:

1 – La prima estate

2 – Il cielo contromamno

3 – 0 passi

4 – Ancora in due

5 – Come mai

6 – Parole a caso

7 – Buonanotte

Di seguito il visual art video del giovane cantautore protagonista ad Amici 2021:

