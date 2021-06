Deddy e Rosa Di Grazia all’interno della scuola di Amici si sono messi insieme ed erano inseparabili. La ballerina da quando è uscita è entrata in silenzio stampa e non ha nemmeno fatto il tifo per il fidanzato quando lui era in finale. A confermare la presunta rottura c’ha pensato lui durante una diretta: “Mi chiedete di Rosa vedo. Con lei in realtà va che non ci stiamo sentendo più di tanto perché io ho tanti impegni. Però parliamo di musica. Comunque Rosa sta bene”.

I fan della coppia erano tornati a sperare quando hanno beccato la ragazza in un locale mentre cantava uno dei pezzi di Deddy. Oggi però Il Vicolo delle News ha lanciato un’indiscrezione “Deddy ha lasciato Rosa Di Grazia, il sorprendente motivo“. Una lettrice del portale di gossip ha svelato di aver parlato con l’ex allievo di Amici: “Gli ho chiesto ‘Perché ti sei lasciato con Rosa?’ E lui ha risposto ‘Ma già lo sanno tutti?’ E lei gli ha replicato: “Eh si, le notizie girano!” Eh, il problema è che io lavoro tanto e quindi le ho detto di lasciar perdere!” Però che ne so, non mi sembrava molto convinto, sembrava come se non avesse potuto dire più di tanto“.

Che il motivo sia il lavoro o meno, direi che non è uno choc. Si tratta di due 19enni che si sono messi insieme sotto le telecamere, una possibile rottura non è certo un colpo di scena.

Non mi sono mai espressa sulla questione Rosa-Deddy, ma ad oggi è evidente che sia successo qualcosa. Non ha senso fare teorie campate in aria ma quello che sta succedendo è colpa loro, avrebbero potuto placcare il gossip da tempo e non l’hanno fatto. #amici20 #rosaededdy #deddy — Giuliapop✨ (@Giuliapop32) June 4, 2021

Mettetevi in testa che la vita dei cantanti non è un film, è come la vostra vita. Leggo “che delusione Deddy che lascia Rosa dopo che lei l’ha sostenuto” ma anche se fosse dov’è il problema? Che ne sapete voi? Vi cambia la vita? Svegliatevi che le delusioni sono altre.#Amici20 — Chiara (@chiara0174) June 4, 2021

In merito alla situazione Rosa e Deddy mi sembra assurdo che la relazione sia finita subito dopo il programma senza vedersi neppure una volta. Non erano la mia coppia preferita ma entrambi erano presi l’uno dell’altra. La situazione è molto strana. #amici20 — CON(TORTA) (@Carlaaccardo) June 4, 2021

Deddy: divieto assoluto di parlare di Rosa nelle sue interviste.

“Purtroppo abbiamo avuto il divieto assoluto di fare domande personali a Deddy o sulla storia d’amore con Rosa. – ha confessato una giornalista – Quindi volevo chiarire che è questo il punto. Si tratta di un divieto. Premesso che quando faccio le interviste tendo a non fare domande sulla vita persona dell’artista. Però nel caso di Deddy, è stato il protagonista di un talent che è stato anche un po’ un reality. Diciamo che ci vorrebbe un equilibrio tra i due estremismi. Nel caso di Deddy e di artisti che hanno alle spalle grandi case discografiche, si vuole che si parli solo della musica e non di altro. In questo caso abbiamo rispettato le volontà”.