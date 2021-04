Ieri sera ad Amici è stata eliminata anche la ballerina Rosa Di Grazia e poco prima di lasciare la trasmissione ha avuto l’opportunità di stare un po’ insieme a Deddy, il suo fidanzato.

I due hanno passato in casetta gli ultimi momenti e proprio qua molti telespettatori hanno udito una bestemmia uscire dalla bocca del cantante. Ma ovviamente non è così.

Infatti, sebbene alcuni telespettatori abbiano creduto di sentire una bestemmia, in realtà il cantante dire chiaramente: “è orgogliosa come me“, e nulla di blasfemo. Ecco il video:

Deddy e Rosa Di Grazia si sono fidanzati a metà febbraio, come confermato dall’ex di lei durante una recente intervista rilasciata a FanPage:

“Ci siamo lasciati e lei da metà febbraio si è avvicinata a Deddy. So che adesso stanno insieme. Noi ci siamo lasciati con tre o quattro messaggi. Non per lui, è finita perché c’erano incomprensioni e litigi. Se mi fa effetto che oggi stia con lui? Ognuno della sua vita fa quello che vuole. Siamo diversi già a partire dall’età, io ho 25 anni e lui ne ha 18. Però lui mi piace, una delle canzoni che ascolto di più è Il Cielo Contromano”.