La storia d’amore tra Deddy e Rosa Di Grazia è naufragata lo scorso maggio. I due non hanno superato la fine di Amici e fuori dalla scuola mariana non hanno nemmeno iniziato un percorso insieme. Ad inizio agosto c’è anche stato uno scontro social, quando lui ha messo like a dei tweet contro la sua ex e lei è sbottata su Twitter. Adesso però potrebbe essere tornato il sereno tra i due ex amici di Maria. Le fan del cantante e della ballerina pensano che i due siano segretamente tornati insieme e potrebbero avere ragione.

Deddy e Rosa hanno ricominciato a seguirsi su Instagram e poco dopo Aka7even (che ha sempre mantenuto ottimi rapporti con entrambi) ha scritto: “Ho una freccia come cupido. Buongiorn a stanz“. Non è finita qui, perché durante una recente live Instagram del cantante, la Di Grazia si è unita ed ha commentato la diretta con tre cuori.

Ho una freccia come cupido 💘 Buongiorn a stanz! — Aka 7even (@Aka7evenreal) August 21, 2021

La strana dedica di Deddy.

Ma la ciliegina sulla torta è arrivata ieri sera, quando il 20enne ha pubblicato una storia in cui ha cantato ‘Potremmo Ritornare’, mentre sullo sfondo c’era un televisore che trasmetteva le immagini di un bacio tra Rosa e Deddy. Per adesso i due protagonisti di questo gossip non hanno né smentito, né confermato le voci. In ogni caso gli indizi ci sono ed è lecito pensare ad un ritorno di fiamma.

Da ciò che si evince dalle storie di Amedeo Venza parrebbe che forse Deddy e Rosa siano tornati insieme, cosa ci state nascondendo? @sonodeddy @RosaDiGrazia1 #Deddy pic.twitter.com/CvZojzOL9N — Deddy_il_mio_principino❤❤ (@Deddyerosapers1) August 21, 2021