Deddy ed Aka7even sarebbero dovuti andare a convivere, come rivelato dal cantante di 0 Passi in un’intervista rilasciata subito dopo l’esperienza ad Amici.

Eppure qualcosa è andato storto ed a distanza di mesi una follower ha chiesto ad Aka7even spiegazioni. Solo a questo punto il cantante di Loca ha fatto chiarezza sottolineando come il progetto di convivenza sia andato in fumo.

“Me lo state chiedendo in tanti. Non andrò più a vivere con tonno Deddy perché abbiamo due percorsi differenti, e per me andare a vivere a Roma non ha tanto senso, visto che non ho casa discografica lì, non ho famiglia e non ho la produzione. Milano e Mantova sono le due tappe che più si avvicinano alle mie esigenze. Deddy quando vorrà venire a trovarmi, sarò pronto a sfidarlo in una gara di cucina”.