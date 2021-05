Deddy e Rosa Di Grazia non sono in crisi, parola di lui.

Il rumor – circolato nel corso delle ultime settimane – è stato smentito da Deddy durante la sua intervista a Verissimo da Silvia Toffanin. Interrogato in merito, il cantante ha così commentato la sua relazione con la ballerina:

“Sono stati momenti bellissimi che ho condiviso con lei, ha reso il mio percorso decisamente più leggero. Nella casetta non avevo l’appoggio di nessuno se non il suo, il mio tutto andava tutto su lei: in casetta avevo solo lei. Mi ha reso il percorso molto più bello e leggo e mi ha aiutato tantissime volte, è stato proprio bello“.

In molti avevano pensato che fra Rosa e Deddy fosse tutto finito perché lei è sparita dai social e non l’ha mai supportato neanche durante la finalissima. Ma il motivo è perché la ballerina ha perso la password di Instagram e non riesce a recuperarla.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.

Deddy, le prime parole di Rosa Di Grazia

Rosa, uscita da Amici, ha sempre parlato bene del suo fidanzato: “Lui è stato qualcosa di inaspettato, entrambi siamo entrati con un obbiettivo, lui la musica, io la danza. Ci siamo incontrati ed è scoppiato un amore. Credo nel destino. Mi sono innamorata di lui perché abbiamo avuto delle esperienze simili in passato. Deddy è vero, sincero, genuino, pieno di valori”.

“Ci siamo sempre sostenuti, siamo stati il punto di riferimento l’uno dell’altra. Quello che ci ha unito sono state anche delle esperienze passate, che abbiamo condiviso entrambi. Con il tempo abbiamo capito di essere molto simili, più di quanto pensavamo. È stato un crescendo“.

“È nato un amore che, sono sicura, continuerà anche fuori. Lui è stato la mia forza nella scuola. A oggi è una persona importante e fondamentale nella mia vita. Mi sono innamorata della sua persona, lui è vero, buono, genuino ed è impossibile non volergli bene. Io spero davvero che vinca lui“.