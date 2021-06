Dopo settimane di rumor e chiacchiericcio, Rosa Di Grazia ha finalmente svelato la verità sulla sua storia con Deddy. I due – come immaginavamo – non stanno più insieme, il loro rapporto è finito con l’uscita della ballerina dalla scuola di Amici.

Adesso però i fan del cantante hanno notato che piazza quotidianamente dei like ad un’amica di suo fratello. Secondo FanPage infatti Deddy avrebbe già un nuovo flirt: “Sembrerebbe, infatti, che Deddy si sia avvicinato alla sua nuova fiamma tramite social e dopo una serie di like e scambi tra i due, sarebbe avvenuto anche l’incontro dal quale poi è iniziata la vera e propria frequentazione“.

Insomma, ha fatto presto a consolarsi il ragazzo.

Deddy fidanzato? I nuovi rumor.

Anche l’aggiornatissimo ‘Amici News’ ha parlato del nuovo flirt dell’ex amico di Maria.

“La storia tra Rosa e Deddy è terminata e questo lo sapevamo da un bel po’ di tempo, almeno noi lo sapevamo per certo, voi eravate rimasti col dubbio ma in fondo lo sapevate anche voi. Penso che la loro storia sia veramente finita con una pietra messa sopra dal momento che lui già da qualche settimana si frequenta con un’altra ragazza, spoiler.

No, sui motivi della rottura non sappiamo nulla. Sappiamo solo che da due settimane si sente con questa ragazza di cui sappiamo anche nome e cognome ma che per privacy non diremo e che 4/5 giorni fa sono usciti fuori a cena.

Quello che penso io è che Deddy non ha rimpiazzato nessuno. Hanno voluto solamente mantenere il silenzio fino a ieri per un loro motivo. Penso che loro si siano lasciati subito dopo la fine del programma, tutto qua. Nessuna colpa a Deddy e nessuna colpa a Rosa. Ricordatevi che è una cosa è stare a contatto 24/24 dentro una casetta e un’altra la vita reale dove ognuno ha i propri impegni, loro hanno riscontrato questo problema e quindi hanno voluto mettere un punto”.