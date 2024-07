Deddy di Amici cambia nome e si apre: “Basta filtri, ecco il vero me”

A quasi quattro anni dalla sua partecipazione ad Amici di Maria, Deddy ha deciso di dare una svolta alla sua carriera e alla sua vita. Il cantante infatti in un video pubblicato su TikTok ha annunciato che da oggi non avrà più un nome d’arte, che sarà semplicemente Dennis ed ha anche spiegato il motivo. Basta ai filtri e agli alias, Dennis da adesso vuole mostrarsi per quello che è davvero.

“Io non so come sarebbe andata la mia vita se non fossi entrato ad Amici. Avrei fatto un percorso diverso, più lento, che mi avrebbe posto davanti domande diverse, che oggi avrebbero influito sul mio presente. Le cose sono andate così e nel bene e nel male mi hanno insegnato qualcosa, che io comunque porterò nel mio futuro. L’effetto farfalla è un concetto meraviglioso, ma complicato. Ci siamo chiesti tutti ‘che cosa sarebbe successo se avessi fatto questa cosa diversamente?’. Ma la risposta non ha mai conferme. Ora sono però ad un nuovo capitolo della mia vita dove voglio racchiudere due anime che hanno camminato su strade parallele”.

Onestamente non penso che il problema principale fosse il nome d’arte, quanto la comunicazione, la promozione e la scelta dei singoli. In ogni caso in bocca al lupo a Dennis.

Il grande ritorno di Deddy che si presenterà per la prima volta come Dennis….che sia un ritorno con tante soddisfazioni pic.twitter.com/pFhlQsn0Ks — Clara (@clarasqueo81) July 10, 2024

Deddy dice addio al nome d’arte: il post di Instagram.

“Finisco Amici: successo gigante. La vita cambia, i giorni diventano sempre più intensi e so che devo provare a essere più maturo per gestire tutto. Però il mondo va a 1000 all’ora, mi accorgo che tutto ciò che avevo appena vissuto mi stava sfuggendo via, ne ero consapevole fin dall’inizio, ma viverlo è un altra cosa. Intanto però cambia città, cambio casa, prendo il mio meraviglioso cane. Inizia una vita dove ritornano anche quelle piccole cose in una giornata che ti fanno sentire al sicuro, più umano.

In questi anni a Deddy sono successe tante cose, ma a Dennis ancora di più. 22 Anni. Ho cercato di raccontarmi con nuove canzoni, mi sono cercato e trovato prima come uomo e poi come artista, ho compreso chi voglio essere, chi voglio diventare e soprattutto chi sono ora.

È il momento giusto per essere me stesso, senza alias, senza paure, senza filtri. Sono Dennis, nella vita e nella musica”.

