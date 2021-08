Deddy dopo la fine di Amici 20 è finito al centro della cronaca rosa per la sua storia e la successiva rottura con Rosa Di Grazia. Non soltanto settimanali, il cantante ha scalato anche le classifiche con ‘0 Passi’ e ‘La Prima Estate‘, pezzi adorati dai suoi fan. Il 20enne però oltre a migliaia di ammiratori ha anche diversi hater e qualcuno ieri ha perso del tempo a riempirlo di insulti della peggior specie. Dennis (vero nome dell’artista) ha pubblicato una storia con alcune di queste offese.

“Fai schifo, sei un grande figlio di p”, “Tu sei stonato come una campana, io fossi in te mi vergognerei”, “Sei patetico e imbarazzante. Spero schiatti il prima possibile dico davvero”,

Le schifezze dei suoi hater sono state accompagnate da un commento di Deddy: “Curatevi la cattiveria. Poi imparate a vivere ed essere civili prima di parlare a chiunque“.

La storia dell’ex amico di Maria è durata quanto un gatto in tangenziale. Instagram infatti ha rimosso il contenuto perché ‘violento ed offensivo’.

“Instagram ha eliminato la mia storia perché troppo piena d’odio, questa è la dimostrazione di quanto certe persone facciano schifo, curatevi, che vi è successo in passato per essere così cattivi? Io continuo con le persone che mi amano dritto per la mia strada, faccio musica”.