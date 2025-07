Decreto Sport: Novità e Impatti per Eventi in Italia

Il recente Decreto Sport, presentato dal ministro per lo Sport Andrea Abodi, ha ricevuto l’approvazione della Camera con 168 voti favorevoli, 109 contrari e 6 astenuti. La riforma, composta da 22 articoli, si appresta ora a essere esaminata dal Senato per la conversione in legge entro il 29 agosto.

Tra i punti principali, il decreto introduce una nuova governance per le ATP Finals a Torino, coinvolgendo Sport e Salute nell’organizzazione dell’evento, il che ha suscitato la contrarietà del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. Un emendamento approvato permette alla Federazione di mantenere la propria autonomia organizzativa se rinuncia a finanziamenti pubblici superiori a 5 milioni di euro; in caso contrario, Sport e Salute dovrà partecipare all’organizzazione.

Critiche sono emerse anche riguardo all’America’s Cup 2027, in cui il comitato organizzatore sarà composto da sei membri, ma non è stata inclusa una rappresentanza della Regione Campania, nonostante le richieste dell’opposizione.

Il decreto affronta anche le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, destinando 30 milioni di euro per misure di sicurezza e 13 milioni al Ministero della Difesa per supporto logistico. È previsto un finanziamento di 2,8 milioni per garantire la cybersicurezza durante i Giochi, con l’ampliamento del CdA della Fondazione Milano-Cortina.

Infine, viene istituito un Fondo italiano per lo sport, gestito dall’Istituto per il credito sportivo, destinato a promuovere e organizzare eventi sportivi di prestigio, mentre per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono previsti fino a 25 milioni di euro per le attività preparatorie.