Decreto Sport 2025: Le Novità che Rivoluzionano il Settore

Il 20 giugno 2025, il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato una nuova bozza di decreto-legge denominata “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi”. Questo decreto, noto come Decreto Sport, introduce misure significative per facilitare l’organizzazione di importanti manifestazioni sportive in Italia, affrontando anche questioni legate alla sicurezza, alla regolamentazione dei contratti e alla lotta al match fixing.

Con diversi eventi sportivi internazionali previsti nei prossimi anni, il provvedimento si rivela necessario. Tra le iniziative, il decreto prevede il sostegno finanziario per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e l’America’s Cup a Napoli, con fondi speciali e la possibilità di nominare commissari con poteri operativi.

Per le Olimpiadi del 2026, sono stanziati oltre 328 milioni di euro, con specifici fondi per la sicurezza e la logistica militare. Il decreto introduce anche requisiti di larghezza minima per le piste da sci e potenzia il ruolo della Procura Generale dello Sport nella lotta al match fixing.

Le nuove disposizioni per il settore contrattuale permettono l’allungamento della durata dei contratti per i calciatori professionisti da cinque a otto anni, agevolando la pianificazione da parte dei club. Tuttavia, le norme UEFA sull’ammortamento per i trasferimenti restano invariate.

In una novità significativa, gli arbitri acquisiscono la qualifica di “pubblici ufficiali” per cui le aggressioni a loro danno verranno perseguite penalmente. Questa misura mira a contrastare la violenza nel mondo sportivo, specialmente nel calcio dilettantistico, e prevede sanzioni severe.

Il decreto ha ricevuto un’accoglienza positiva dall’Associazione Italiana Arbitri, rappresentando un importante passo verso la protezione della categoria e la promozione di un ambiente sportivo più rispettoso.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: quifinanza.it