ROMA – Un emendamento notturno, di quelli contro i quali ha alzato il tono anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottratto 15 milioni di euro dal sistema Protezione civile per darli in gestione diretta e autonoma all’Istituto nazionale di Vulcanologia e Geofisica. La scoperta, fatta da poche ore, ha innescato una reazione forte al Dipartimento, che ha portato i suoi vertici ad attivare una reazione politica e a scrivere: “Con questo emendamento, votato all’insaputa della Protezione civile”, si mette in discussione uno dei pilastri del sistema, evidenziato dall’articolo 9 in tema di autonomia scientifica.