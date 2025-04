Decreto sicurezza, cosa cambia dopo l’approvazione

Il Consiglio dei ministri, il 4 aprile, ha approvato un decreto sicurezza che prevede l’introduzione di bodycam per le forze di polizia e la tutela legale per agenti e militari. La presidente Giorgia Meloni ha sottolineato che, se indagati o imputati per atti legati al servizio, i membri delle forze dell’ordine potranno continuare a lavorare e lo Stato coprirà le spese legali fino a un massimo di diecimila euro per fase del procedimento. Meloni ha definito questa norma “sacrosanta” e urgente, responsabilizzando il Governo nell’assumere tali decisioni.

Il decreto, reso operativo immediatamente, è stato criticato da alcuni come una “scorciatoia” o un “blitz”, ma Meloni lo ha difeso come una scelta legittima per assicurare risposte ai cittadini e proteggere coloro che garantiscono la sicurezza. Durante il giorno, si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia durante un corteo contro il decreto.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha evidenziato come le bodycam siano attese dal personale, sottolineando il valore della trasparenza nelle operazioni. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha annunciato tutele penali per le forze dell’ordine, specialmente in caso di aggressioni, soprattutto all’interno delle carceri, sottolineando l’intollerabilità di atti di violenza contro chi indossa una divisa.

Stefano Paoloni, segretario del Sindacato autonomo di Polizia (Sap), ha espresso soddisfazione per l’approvazione di norme attese da tempo, come la tutela legale e sanzioni più severe per chi aggredisce pubblici ufficiali. Ha sottolineato che le richieste del sindacato stanno diventando legge, contribuendo a garantire maggiori diritti e protezioni per gli agenti e cittadini.