Decreto Sicurezza: Approvazione in Cdm e Proteste a Roma, Analisi delle Controversie

Il decreto legge sulla sicurezza è stato approvato dal Consiglio dei ministri, suscitando immediati scontri a Roma. Gli agenti delle forze dell’ordine hanno riscontrato feriti mentre alcuni manifestanti tentavano di forzare il blocco per dirigersi verso Palazzo Chigi. La premier Giorgia Meloni ha comunicato l’introduzione di una tutela legale per il personale di difesa e sicurezza che potrebbe essere indagato, con lo Stato pronto a coprire le spese legali fino a diecimila euro. Meloni ha definito necessarie queste norme, giustificando la decisione di trasformare il disegno di legge in decreto legge a causa dell’urgenza di affrontare la sicurezza pubblica.

Gli scontri sono scaturiti da un sit-in contro il decreto, organizzato dalla ‘Rete Nazionale No Ddl Sicurezza’, che ha visto la partecipazione di partiti, movimenti e sindacati. Politici del PD e del M5S erano presenti per protestare contro la decisione, con il capogruppo dem al Senato, Francesco Boccia, che ha annunciato una dura battaglia sia in Parlamento che nelle piazze.

Il decreto legge prevede 34 articoli, che comprendono misure contro l’accattonaggio, aggravanti per truffe agli anziani, sgomberi lampo di occupazioni e autorizzazioni per agenti dell’intelligence. Tuttavia, alcune norme controversie, come il carcere per donne in gravidanza e il divieto di vendita di sim card agli immigrati irregolari, sono state escluse. La approvazione del decreto ha sollevato preoccupazioni e critiche da parte dell’opposizione, sottolineando l’esistenza di una forte divisione riguardo alle politiche di sicurezza del governo.