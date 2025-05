Decreto Sicurezza: Approvato tra Proteste e Controversie

L’Aula della Camera ha approvato in prima lettura il decreto sicurezza con 163 voti favorevoli, 91 contrari e un astenuto. Il provvedimento ora passa al Senato. Durante le discussioni, le opposizioni, tra cui il PD e il M5S, hanno protestato esponendo cartelli con frasi come “Né liberi, né sicuri” e “Decreto paura”.

Elly Schlein, leader del PD, ha criticato il decreto definendolo una “serie disorganica di misure repressive” che rimanda al codice fascista Rocco. Ha denunciato una torsione securitaria e una limitazione del dissenso, descrivendo il provvedimento come parte di un disegno autoritario che mira a governare attraverso la paura piuttosto che affrontarla.

In risposta, Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha dichiarato che il decreto conferma l’impegno del governo Meloni per la sicurezza dei cittadini. Ha descritto il provvedimento come sociale, mirato a tutelare i più deboli, e ha accusato la sinistra di ignorare le vere esigenze della società, inseguendo invece “facinorosi e violenti”. Bignami ha rivendicato il voto come una risposta a anni di malgoverno che hanno alimentato insicurezza.

Il decreto sicurezza è quindi al centro di un acceso dibattito politico, con visioni nettamente opposte circa la sua efficacia e le sue implicazioni per la democrazia e i diritti civili in Italia.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com