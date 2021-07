Secondo fonti parlamentari vicine all’Associazione Luca Coscioni, l’emendamento al Decreto semplificazioni che avrebbe consentito fin da subito la firma digitale per i referendum (tramite Spid o altra modalità) ha ricevuto parere contrario dal ministero di Giustizia. Un diniego imprevisto dopo l’apertura del ministro per l’Innovazione tecnologica Vittorio Colao, con cui l’associazione aveva condiviso e concordato il testo dell’emendamento.

La riformulazione proposta dal ministro cambia gli obiettivi di quanto sostenuto anche dallo stesso ministro relativamente alla transizione digitale della democrazia negando così la possibilità di pieno godimento dei diritti civili politici che erano stati al centro di un richiamo formale da parte dell’Onu nel caso Staderini-De Lucia contro Italia, obiettivi contenuti in una lettera-appello di Marco Gentili, co-presidente dell’Associazione Luca Coscioni, sottoscritta da 2.600 cittadini.

“Domani alle 11,30 consegneremo una lettera alla ministra Marta Cartabia”, ha annunciato Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, tra i promotori del referendum sull’eutanasia legale “perché, se confermata, la sua sarebbe una scelta grave che in piena pandemia diventa scellerata. La ministra ha poche ore per rimediare. Quanto al ministro Colao auspichiamo che mantenga gli impegni per consentire, anche attraverso modalità digitali, l’esercizio dei diritti di iniziativa popolare previsti della Costituzione già da questo luglio. I comitati promotori di referendum che non siano diretta emanazione di grandi partiti e sindacati, proprio come il nostro sull’eutanasia legale, sarebbero i primi ad essere danneggiati dalla mancata approvazione del provvedimento, costretti a portare la raccolta firme in una condizione discriminatoria dovuta alla minore disponibilità di autenticatori”.

Marco Gentili, malato di Sla, che proprio nei giorni scorsi aveva incontrato il ministro a nome dell’associazione, fa sapere: “Preme sottolineare come questa soluzione tradirebbe anzitutto ogni proposito di transizione digitale della democrazia. Proprio nel momento in cui la firma con Spid o altre modalità digitali è utilizzata per i più comuni adempimenti burocratici e l’Italia investe miliardi nella digitalizzazione del paese con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, la democrazia, che tra tutte le attività umane meriterebbe di conservare un primato, resterebbe tagliata fuori da questa storica riforma, costringendo la gran parte dei cittadini ad accedere agli strumenti di partecipazione previsti dalla Costituzione attraverso una legge di cinquantun anni fa che prevede ancora moduli timbrati, autentiche e certificazioni vessatorie: ostacoli irragionevoli che violano il Patto internazionale sui diritti civili e politici”.