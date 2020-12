A Natale si può tornare dai genitori fuori Regione? La risposta arriva con il decreto e il nuovo Dpcm con le misure per le festività natalizie che verrà firmato nella giornata di oggi e che entrerà in vigore domani, venerdì 4 dicembre. In linea di massima, no. Il Dpcm, scrive laleggepertutti.it, vieta gli spostamenti tra una Regione e l’altra dal 21 dicembre al 6 gennaio, tranne per chi deve tornare nel luogo di residenza o di domicilio. Vuol dire che sfuma ogni possibilità di trascorrere le feste di Natale insieme ai genitori o ai figli che vivono regolarmente in un’altra zona d’Italia? Qualche soluzione c’è.

