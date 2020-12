“Al di là delle misure previste, delle forme con cui sono date le indicazioni va considerato lo spirito di questo Decreto legge che ribadisce il concetto che in questo momento ogni contatto interumano deve essere considerato a rischio e, in modo forzoso, quello che il provvedimento vuole intendere è che dobbiamo centellinare questi contatti. Quindi il decreto va interpretato come qualcosa che ci deve portare con buonsenso a tralasciare le usanze, la voglia di stare insieme, di ritrovarsi. In gioco non c’è il Natale, ma la riapertura delle scuole che sarebbe messa a rischio da una risalita dei contagi”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute il virologo dell’università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, commentando il contenuto del decreto di Natale presentato dal premier Giuseppe Conte ieri sera.

Fonte