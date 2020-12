“Trovo francamente incomprensibili le misure fissate per Natale”. Lo chef e noto volto televisivo Alessandro Circiello commenta così le nuove restrizioni comunicate in queste ultime ore dal Governo. “Dal punto di vista della sicurezza, si è certamente più tutelati in un ristorante – dove gli strumenti anticontagio posti in essere dal personale di sala e cucina sono ineccepibili – piuttosto che nei pranzi familiari, dove – vuoi per mancanza di spazi adeguati (non tutti hanno super attici da 200/300 mq) vuoi per la disinvoltura nei rapporti tra parenti – il rischio di contrarre il virus è più elevato. Fermare la ristorazione nel periodo festivo non mi sembra esattamente la scelta vincente”, ha concluso Circiello.

