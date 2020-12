“È Natale, ma non possiamo abbassare la guardia”. “Siamo di fronte a un provvedimento che ha come obiettivo quello di abbassare l’indice di contagio nel nostro Paese, ancora decisamente troppo alto, tanto che non mi piace mai parlare di seconda ondata finita. E se aumentano i contagi si innesca una catena che ben conosciamo ormai, con gli ospedali che si riempiono e i decessi che ricominciano a salire (decessi che peraltro non stanno ancora scendendo come dovremmo sperare)”. E’ il monito dell’immunologa dell’università di Padova, Antonella Viola, che su Facebook commenta le misure varate dal Governo per il periodo festivo.

