Il decreto Natale 2020? “E’ tutto necessario, sia chiaro. Ma comprendo che le persone siano un po’ disorientate dai continui cambi di passo a breve distanza di tempo”. Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di Microbiologia e virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano e docente dell’università Vita-Salute, pensa all’alternanza di zona rossa-arancione, prevista per intensificare le restrizioni a ridosso dei giorni di Natale e Capodanno e sorride: “Io sono un debole daltonico, che quindi con i rossi, gli arancioni e i gialli non si trova tanto bene”, ironizza. Ma al tempo stesso precisa all’Adnkronos Salute: “Delle misure per provare a mettere in sicurezza la situazione dai rischi delle Festività ci volevano. Perché le cose sul fronte Covid-19 non stanno andando benissimo come si sperava”, ammette.

