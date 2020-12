Il decreto Natale del governo che introduce nuove misure per arginare la diffusione del coronavirus nelle feste di Natale e Capodanno non cambierà nulla per le messe con i fedeli. Lo ricorda la Cei invitando i fedeli a tenere a portata di mano l’autocertificazione nei giorni di zona rossa. Anche la scelta della Chiesa sia vicino a casa in quei giorni. “Nella situazione disegnata dal Decreto-Legge – spiega Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della Cei- non ci sono cambiamenti circa la visita ai luoghi di culto e le celebrazioni: entrambe sono sempre permesse, in condizioni di sicurezza e nella piena osservanza delle norme”.

