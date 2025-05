Decreto Infrastrutture 2025: Novità su Veicoli e Rinnovabili

Il decreto infrastrutture 2025, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, include importanti misure per il settore dei trasporti, l’installazione di impianti fotovoltaici e la accelerazione nell’assegnazione degli appalti pubblici.

Tra le novità principali, spicca il progetto per il ponte sullo Stretto di Messina, con l’intenzione del ministro Salvini di avviare i lavori entro l’estate. Il decreto prevede anche fondi per le opere in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina e finanziamenti per i Gran Premi di Formula 1 di Imola e Monza.

Per il settore dell’autotrasporto, sono stati stanziati 6 milioni di euro per l’ammodernamento delle flotte nel 2025 e 2026, con modalità d’accesso che saranno definite dai ministri competenti. Inoltre, il decreto stabilisce un indennizzo automatico di 100 euro per ogni ora di ritardo nel carico e scarico delle merci, con una franchigia di 90 minuti, a carico del committente e del caricatore. Sono previste anche sanzioni per i ritardi nei pagamenti.

Il decreto introduce semplificazioni per i contratti pubblici in caso di emergenze, consentendo l’affidamento diretto oltre soglia. Viene inoltre esclusa automaticamente l’offerta anomala nelle gare con meno di cinque partecipanti. Maggiori dettagli sulle nuove norme arriveranno con i decreti attuativi.

Infine, il decreto promuove l’accelerazione nell’allestimento di impianti da fonti rinnovabili (Fer), in conformità con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) 2030 e il PNRR, estendendo le zone di accelerazione anche alle aree industriali mappate dal Gestore dei Servizi Energetici.

Fonte: www.virgilio.it