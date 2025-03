Decreto Bollette: 3 Miliardi di Sostegno per Famiglie e Imprese nel Trimestre

Il decreto bollette è stato recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, prevedendo circa 3 miliardi di euro per un trimestre da destinare sia a famiglie che a imprese. Questo intervento mira a fornire un sostegno concreto in risposta all’emergenza legata all’aumento dei costi energetici. Inoltre, il decreto punta ad ampliare la base di beneficiari del bonus sociale per le bollette, innalzando la soglia Isee a 25mila euro. È previsto anche un meccanismo che garantisca maggiori risorse a chi si trova in condizioni di maggiore vulnerabilità. Questa misura rappresenta un’importante iniziativa del governo per mitigare gli effetti del caro energia, sostenendo così le fasce più deboli della società e le attività economiche.