Ieri sera Sky Uno ha trasmesso il mega concerto Power Hits Estate, organizzato da RTL 102.5, in cui è stato decretato il tormentone ufficiale dell’estate. A vincere a mani basse sono stati i Boomdabash in collaborazione con Alessandra Amoroso con il brano Karaoke.

Il gruppo salentino ha così trionfato per il terzo anno consecutivo dopo il successo di Non Ti Dico No (feat. Loredana Bertè) del 2018 e Mambo Salentino (feat. Alessandra Amoroso9 del 2019.



(Now brothers and sisters good night

I hope you’re feeling alright

It’s the return of the international dance hall

Coming back straight from the underground)

Voglio l’aria di mare

Il sole sulla faccia

Tornerò a cantare sotto il suo balcone quando lei si affaccia

Questa notte finisce che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi

Tu abbracciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri

Il suono delle tue risate

Il primo giorno di una nuova estate

Ho voglia di fare tardi la sera

Karaoke Guantanamera

Voglia di ballare un reggae in spiaggia

Voglia di riaverti qui tra le mie braccia

In una piazza piena

Per fare tutto quello che non si poteva (dance to the rhythm)

Karaoke Guantanamera