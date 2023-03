Inez – Piumino 4 stagioni progettato per offrire il massimo comfort indipendentemente dal periodo dell’anno.



L'utilizzo di materiali di alta qualità si traduce in un incredibilmente morbido e caldo piumino che garantisce un sonno piacevole. L'esterno in 100% microfibra contiene un fibre elastiche HCS così il piumino drappeggia splendidamente intorno al corpo.

Inoltre ritorna alla sua forma originale subito dopo essere stato utilizzato. Imbottitura: speciale, le cuciture del piumino garantiscono una diffusione omogenea dell’imbottitura e del calore.

Impedisce inoltre che vi siano punti caldi e altri freddi. Anallergico. Lavabile in lavatrice a 95° C.

Involucro: 100% microfibra.

Imbottitura: fibre cave 100% poliestere fibra HCS (thermally Twisted arricchita con silicone).

Resistenza termica: 13,5 Tog.



Imbottitura: arricchita con fibre di poliestere in silicone, moderno, rimane in forma per un lungo periodo di tempo.100% microfibra e imbottitura in fibra di poliestere antipolvere, che quindi limita la presenza di acari della polvere che possono causare allergie o asma.Contrassegnato con certificato Öko-Tex Standard 100.

27,99 €