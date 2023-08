DecoKing 155 X 220 Letto Trapunta piumone Anallergico per Chi soffre di allergie 100% Microfibra ganzjaehrig Oeko-Tex Standard 1300 G 155 x 220 cm, Microfibra, Bianco, 155 cm x 220 cm

La qualità è la nostra massima priorità

Il piumino Inez di DecoKing è un prodotto molto resistente ai danni meccanici. Ti servirà per lunghi anni e non si strappa. Il rivestimento è realizzato in 100% microfibra, l’imbottitura è realizzata in fibre elastiche HCS grazie alle quali la coperta ritorna al livello precedente dopo l’uso.

Perfetto per chi soffre di allergie e bambini

La coperta Inez è anallergica. La loro struttura rappresenta una barriera contro polvere e acari. È la scelta migliore per una culla, perché la trapunta non favorisce la crescita batterica. La coperta in microfibra può essere lavata a una temperatura di 95 °C. Ha il certificato Öko Tex Standard 100, è stato realizzato con sostanze sicure e prive di sostanze nocive. Proviene da una produzione ecologica ed è completamente sicura per la salute.

Sonno tranquillo, confortevole e piacevole

Il piumone Inez si adatta perfettamente alla figura della persona che dorme e fornisce un calore perfetto, quindi può essere considerato come una coperta per tutto l’anno. Grazie alla speciale trapuntatura, l’imbottitura non si separa negli strati. I piccoli corridoi della trapuntatura mantengono l’imbottitura insieme, quindi non si arrotola su un lato. La coperta in microfibra è piacevole al tatto. Poiché è tenera e morbida, non irrita anche la pelle molto sensibile. È anche traspirante, assorbe l’acqua ed evapora rapidamente.

Nel rivestimento, realizzato in 100% microfibra, l’imbottitura è realizzata in fibre HCS. Grazie alle fibre elastiche, i piumini tornano al livello precedente dopo l’uso.I piccoli corridoi nella particolare trapuntatura mantengono l’imbottitura insieme, quindi non si arrotola su un lato e non si divide in strati. Questo assicura un sonno confortevole.La trapuntatura fa sì che la coperta per tutto l’anno si adatti meglio al corpo. Essendo delicata e morbida, non irrita la pelle. È traspirante, assorbe l’acqua ed evapora rapidamente.La coperta in microfibra è anallergica ed ecologica. La loro struttura rappresenta una barriera contro polvere e acari. Lavabile a 95°C. Ha il certificato Öko Tex Standard 100.

25,57 €