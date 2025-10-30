Declino della fauna selvatica in Africa e impatti ecologici

Un nuovo studio condotto dall’Università di Oxford e dalla Sapienza di Roma e pubblicato su Nature, ha rivelato che gli ecosistemi africani stanno utilizzando meno di due terzi dell’energia naturale disponibile in passato. Questa riduzione ha causato una significativa perdita di potenza della fauna selvatica e rappresenta un rischio crescente per la biodiversità e per chi dipende da essa per il proprio sostentamento.

I ricercatori hanno osservato che l’energia ecosistemica complessiva è diminuita di oltre un terzo rispetto ai tempi precoloniali, principalmente a causa del declino delle specie di grandi dimensioni, come elefanti e leoni, che un tempo hanno modellato e supportato gli ecosistemi africani. Il professor Luca Santini ha sottolineato che questa perdita di energia non è uniforme e ha colpito in modo differente i gruppi funzionali essenziali per processi ecologici come la dispersione dei semi.

Lo studio ha utilizzato un approccio innovativo per quantificare l’energia che fluisce attraverso le reti alimentari, analizzando oltre 3.000 specie di uccelli e mammiferi in vari ambienti. I risultati rivelano che, mentre i grandi mammiferi hanno subito i cali più severi, specie più piccole come roditori e uccelli canori ora dominano i flussi energetici.

Oltre a diagnosticare il declino, il lavoro offre strumenti utili per la gestione ambientale. La ricerca suggerisce che un quadro basato sull’energia potrebbe aiutare governi e ambientalisti a misurare non solo la biodiversità, ma anche la funzionalità degli ecosistemi. Ambiziosi programmi di restauro sono già in atto in tutta l’Africa per ricostruire gli ecosistemi e riportare la fauna selvatica.