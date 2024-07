Deckers Outdoor in rally a Wall Street. Alza guidance utile

– Seduta decisamente positiva per Deckers Outdoor, che tratta in rialzo del 7,52%.

A fare da assist alle azioni contribuiscono i risultati per il primo trimestre che hanno visto vendite del marchio di sneaker Hoka in riualzo del 29,7%, contro il 14,0% di Ugg e il declino del 4,3% di Teva.

Nel periodo, i ricavi dell’azienda californiana specializzata in calzature sono saliti del 22,1% a 825,3 milioni di dollari, contro gli 808,4 milioni stimati dal consensus.

Deckers Outdoor ha migliorato la guidance d’esercizio in termini di utile, da 29,50-30 a 29,75-30,65 dollari per azione.

Comparando l’andamento del titolo con l’S&P-500, su base settimanale, si nota che il distributore di calzature, abbigliamento e accessori mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso performance settimanale +2,02%, rispetto a -1,83% dell’indice del basket statunitense.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Deckers Outdoor, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l’area di supporto stimata a 877,8 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 955,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 850,9.