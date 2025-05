“Decisione inevitabile” Mediaset cancella il programma, la conduttrice viene messa alla porta: una delusione inaspettata

Mediaset ha deciso di cancellare il programma “The Couple” dopo ascolti deludenti, con la finalissima prevista per l’11 maggio, che segnerà la chiusura della trasmissione condotta da Ilary Blasi. La scelta di Pier Silvio Berlusconi di interrompere il programma è stata necessaria per affrontare una situazione che non prometteva miglioramenti.

La cancellazione ha rappresentato una delusione per professionisti e fan, dato che le aspettative iniziali erano molto alte. Nonostante il clamore al momento del lancio, “The Couple” ha faticato a attrarre pubblico e ha registrato ascolti ben al di sotto delle attese, portando i dirigenti di Mediaset a prendere questa difficile decisione.

Il programma, che è andato in onda subito dopo la conclusione del Grande Fratello, prevedeva un premio di un milione di euro per la coppia vincitrice. Tuttavia, i dati di ascolto hanno mostrato un andamento negativo, rendendo insostenibile la sua continuazione nel palinsesto. Ilary Blasi, nota presentatrice della televisione italiana, ha visto il suo progetto limitarsi a una sola edizione, un risultato lontano dalle aspettative.

La notizia della cancellazione è stata anticipata dall’influencer Amedeo Venza, il quale ha spiegato che, a causa degli ascolti disastrosi, il programma non sarà presente nella prossima stagione. Questo sviluppo ha sollevato interrogativi su come Ilary Blasi e il suo team abbiano reagito alla situazione. La finale del 11 maggio decreterà il vincitore, segnando ufficialmente la conclusione di “The Couple”, un programma che, nonostante le ambizioni, non è riuscito a mantenere l’interesse del pubblico.